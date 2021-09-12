《金融時報》日前報導，美國可能同意將我駐美代表處更名為「台灣代表處」，對此，藍委李貴敏直言，但相信大多數民眾都同意，夥伴間的關係，名稱不是重點，重要的是實質關係的強化。李並提醒，美國打台灣牌牽制大陸，當然有其國家利益與全球戰略考量，但民進黨政府的高調操作，使兩岸關係的風險也相應提高，也是不爭的事實。

李貴敏今（12日）在臉書發文表示，假設台美關係真有進展，短期內，台灣需要美國的支持與協助，解決目前疫苗缺口的嚴重問題；中期而言，雙方應該簽訂FTA，並協助台灣爭取疫苗代工；長期而言，雙方應該深化經貿關係，並協助台灣加入CPTPP及具他國際協議。這些都是台灣迫切需要，也能創造雙贏。也就是說，台灣與美國之間的關係應該堅持「務實不務虛」，行政團隊千萬抓好重點，不要本末倒置。

李貴敏認為，美國打台灣牌牽制大陸，當然有其國家利益與全球戰略考量；至於民進黨政府的高調操作，固然可拉高人民期待，但兩岸關係的風險也相應提高，是不爭的事實。畢竟台灣真正需要的是跟世界做朋友，賺世界的錢，不跟任何一個國家做敵人，更不能成為單邊的籌碼或大國對撞的戰場，因此國安當局對大陸受刺激後的反彈，也必須預做準備。

尤其重要的是，李貴敏提醒，台灣民眾的需求與利益不應該被官員遺忘，駐美代表處更名只是單一議題，相較之下，台灣現在最嚴重衝擊是防疫緊張、屢生漏洞，紓困振興又不見成效，核心問題就是疫苗，這也是民進黨政府始終裝傻、推諉，遲遲無法解決的問題！