國民黨立委鄭麗文。（圖／本報系資料照）

大陸政府16日宣布，已正式申請加入CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定）。國民黨立委鄭麗文表示，待大陸加入後勢必又搶下主導權，台灣在國際貿易版圖上恐更加孤苦。鄭質疑，台灣儘管多年來宣稱有意加入CPTPP，也依要求鬆綁部分規範，卻迄今沒有採取要求入會的決定性動作；蔡政府威脅人民「不開放萊豬怎麼進CPTPP？」但事實證明，蔡政府只會不斷大內宣「台日友好」、「台美關係史上最好」，卻不過是美好泡泡而已。

鄭麗文今日（18）在臉書發文表示，待大陸加入CPTPP後，在亞太地區經濟整合勢必又能搶下主導權，台灣在國際貿易版圖上恐更加孤苦零丁。連《金融時報》都警告，在政府消極下台灣顯然浪費機會，加入CPTPP的機會之窗已慢慢關起。

鄭麗文指出，儘管台灣多年來宣稱有意加入CPTPP，也確實依要求鬆綁部分規範，迄今卻沒有採取要求入會的決定性動作。去年底外交部次長田光中備詢時也直言，台灣根本還沒有向CPTPP提出正式申請；如今9個月過去了，面對大陸來勢洶洶，經濟部部長王美花回應最新進度時竟然說「仍卡在持續與會員國非正式諮商，待有共識提出正式申請」，甚至還刻意將責任推給大陸。

對此，鄭麗文痛批：「為什麼小英執政都第六年了，一直內宣、內宣、大內宣，就是沒跟人家正式提出申請？」民進黨也知道加入CPTPP對台灣很重要，照民進黨的說法，國際上有質疑大陸的聲浪，又適逢台日友好、台美關係史上最好，甚至不惜威脅人民「不開放萊豬怎麼進CPTPP？」現在萊豬進了、日本當主席國了，天時、地利、人和似乎都相當成熟，那為什麼還是不能加入？還是這一切又只是民進黨編造出來作為內宣用的美好泡泡？只