國民黨主席選舉將於9月25日進行投票，中天新聞今(18日)下午4時舉辦網路直播辯論會，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人再度同台直球對決。江啟臣在政見表述中強調，國民黨要回歸戰鬥，台灣已經沒有本錢再任由綠營這樣洗腦惡搞，否則我們全部都會輸光光。他甚至表示連任之後，絕對願意親赴大陸，展開國共高層的會談。

江啟臣表示，國民黨要回歸戰鬥，過去10年來，在1450的洗腦霸凌下，所有事情只要扣上反中義和團這種民粹的說法，幾乎他們就是對的，他們就是主流，老百姓只能聽到方面偏頗的說法，顛倒是非沒有黑白，很難做出正確的判斷，疫苗如此、鳳梨如此、九二共識也是如此，台灣已經沒有本錢再任由綠營這樣洗腦惡搞，我們必須回歸理性、回歸科學、回歸事實說真話，否則我們全部都會輸光光。

江啟臣強調，國民黨如果再不戰鬥，社會會失望，就會變成窩囊藍、變成內鬥藍。若只是開口閉口團結承擔，卻不願意糾合群力一起戰鬥一起奮鬥，那就不用談2022、2024。

江啟臣指出，國民黨要回歸兩岸共識，也就是讓人民過好日子，兩岸政策本來就是國民黨的強項，2008、2012時，兩岸共識打趴了民進黨，贏了兩次的大選，2018韓國瑜貨出去人進來為訴求，人民心知肚明，那是九二共識為本，贏了高雄，也造成風潮，九二共識當然就不是票房毒藥。

江啟臣接著表示，民進黨急了，鋪天蓋地用網軍等等，把九二共識洗成一國兩制，國民黨一定要力挽狂瀾，反制洗腦、反制霸凌；而民進黨兩次執政，證實它沒有能力處理，必須以兩岸共識，來重啟兩岸的契機，中共就在我們旁邊，我們要想辦法跟它共處，與其去講誰親中賣台、甚或美國的線民，不如找中共坐下來談，把路數講清楚。他連任之後，也絕對願意親赴大陸，展開國共高層的會談。

江啟臣指出，國民黨要回歸勝選，而要勝選就要網路，他已開始組建這些網路戰鬥體，並且要根絕不團結自私的老毛病。