國民黨主席選舉將在25日進行黨員投票，在民調中跌破外界眼鏡的參選人張亞中，衝到第1名，讓對手陣營猛打「棄保」牌，張亞中18日上午在高雄市參加黨部舉辦的高屏政見發表會，會後接受媒體聯訪，面對「棄保」的選舉招式，張亞中說，他尊重每個人的參選權，棄保是不得不的合作、屈辱的團結，他堅決反對棄保戰術。

張亞中會後接受媒體聯訪時，一開始就稱讚高雄是一個美好的地方，面對國民黨未來在高雄何時拿回執政權，張亞中指出，國民黨提出的選舉都喊出能贏得2022年，但其中好像對贏得高雄沒有出現必勝決心。

張亞中表示，國民黨在高雄市長和市議員候選人有很多優秀人才，中央和地方須分進合擊，中央扮演的角色在理念、論述和歷史史觀，必須對民進黨做根基性的攻擊，讓民進黨的思維和根基空掉，因民進黨的根基是有毒的，會讓台灣逐漸往下沉淪，會讓台灣安全受影響。

針對自己民調在黨主席選舉中，民調領先的巨大轉變，對手陣營喊出「棄保」一說，張亞中也直接點明，「棄保概念用在黨內是不對的也是不道德的事」，因大家都是同志，而非包袱，彼此之間黨主席競爭是理念和領導力的競爭，現在操作棄保就是朱、江陣營，這2位都是國民黨的菁英，如果經過棄保後，原來可能還有20％的民意基礎，但棄保後只剩個位數，以後在政壇上會受到影響，需要把自己勝利建立在對別人殘酷基礎上嗎？

張亞中表示，他尊重每個人的參選權，但對於同黨的同志卻在選舉上當作包袱和工具，選舉前丟掉了，選後又說要團結，並非真正團結，是不得不的合作、屈辱的團結，因此堅決反對棄保。

張亞中也強調，參選人彼此勿攻擊是基本民主素養，這次考紀風波，顯示國民黨組織文化只有百害而無一益，與其道歉，更期待事情弄清楚來龍去脈，做為黨員有知的權利，希望黨部以書面資料，讓黨員了解，才是亡羊補牢的做法。