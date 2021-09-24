張亞中上午到國父紀念館參加支持者自辦的選前造勢，在藍天行動聯盟、空軍官校校友總會等深藍支持者簇擁下，高喊「國民黨是年輕人的政黨」。（趙婉淳攝）

國民黨主席選舉明天投票，候選人張亞中今天表示，另一候選人朱立倫和他都有主張兩岸和平協議，而他這20年來提出具體方法，更寫成白紙黑字，是非常認真要解決問題，其實朱立倫在2年前也主張和平協議，現在卻指控他「急統」、「亡黨」，這不就是選舉操作？

張亞中上午到國父紀念館參加支持者自辦的選前造勢，在藍天行動聯盟、空軍官校校友總會等深藍支持者簇擁下，高喊「國民黨是年輕人的政黨」。

張亞中表示，兩岸和平協議一直是國民黨長久主張，包括2005年連胡五項願景，以及國民黨在2016年政綱，都主張結束敵對狀態、創造兩岸和平，連朱立倫在2019年也支持，但到2021年，朱立倫卻說結束兩岸敵對狀態，創造兩岸和平是急統，他覺得非常可笑，為了選舉可以否定自己原來的想法，所以這是2021的朱立倫打臉2019年朱立倫。

張亞中認為，政治人物在國家大是大非、兩岸取向，應有固定看法，並提出解決作法，他強調，兩岸和平非常重要，民進黨、共產黨都想要，國民黨當然也要和平，此時就必須提出合情合理且受公評的和平備忘錄文字版本。

張亞中說，若黨內有人對和平備忘錄有意見可以討論，但不要扣急統、亡黨帽子，他承受不起，也希望黨主席選舉理性討論，所提的問題都可受公評，但要有具體證據。