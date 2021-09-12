民進黨立院黨團總召柯建銘近日表示，對於1218「反萊豬」等4項公投案，若挫敗會是台灣大災難。作為「反萊豬」公投領銜人的藍委林為洲今日表示，柯建銘的說法難道是說民意是台灣最大災難嗎？這根本是反民主的言論。綠委何志偉說，現在並沒有萊豬進口，公投方的正當性並不足。

「反萊豬」、「重啟核四」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等4大公投案將在12月18日舉行，柯建銘指出，1218的公投，不能輸、非常重要，若在此挫敗，會是台灣很大災難。

林為洲指出，公投若過，藻礁、食安可以確保，公投綁大選也是過去民進黨主張的價值，對於柯建銘的說法無法理解。難道柯是指台灣民意是最大災難嗎？這是反民主的言論。

林為洲表示，因疫情因素，藍營將提案推動不在籍投票。美國去年也曾推出不在籍投票，這是先進民主國家的趨勢，雖然不在籍投票只是投票的一種配套方式，但疫情期間顯得更為重要，請民進黨不要阻擋修法。

林為洲說，此刻適逢疫情，公投宣傳會採遠距離、非人與人接觸的方式傳達理念，也希望執政黨不要啟動下鄉向民眾近距離宣傳，避免成防疫破口。此公投若過，確保台灣食安，對台灣是好事，也不致影響台美關係，台灣過去沒進口過萊豬，不也沒影響台美關係。

何志偉指出，萊豬開放至今已9個月，但現實上並沒有萊豬進口，也沒有走私的狀況，執政黨都有顧到人民的食安，反萊豬方的正當性其實不足。

何志偉說，對於年底的公投，自己傾向不要把氛圍炒熱，因為公投到現在已經變成政治攻防跟對立，對台灣不是好事。現在首要之務是振興跟紓困，執政黨下半年的重點應該還是擺在防疫。

數月前民進黨曾傳出打算針對公投案啟動下鄉宣傳，但因爆發疫情而暫停。何志偉表示，執政黨還是要對公投案溝通說明，但目前的了解是，現在這個時間點沒有要啟動下鄉。至於何時開始和人民對話，這還得視疫情決定，畢竟國人現在最關心的還是民生問題和疫情。