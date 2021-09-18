中天新聞主辦的《國民黨主席大擂台-有膽來辯》網路直播辯論會今天下午登場，率先到場的尋求國民黨主席連任的江啟臣受訪表示，民進黨執政下扼殺言論自由跟新聞自由，今日回到被民進黨扼殺關台的中天新聞有感而發，台灣民主言論自由，怎麼在號稱民主進步的民進黨執政下，竟然倒退到如此地步。

江啟臣指出，去年底跟馬前總統召開捍衛言論自由國際記者會，在民進黨執政下，看到如何扼殺言論自由跟新聞自由，不僅對待媒體如此，對人民也是如此，打著民主反民主，過去把言論自由掛在嘴邊，執政後無所不用其極，扼殺新聞自由、言論自由。

江啟臣痛批，NCC身為獨立機關，卻變成政府東廠，髒兮兮，讓人到無法忍受地步，不過，民進黨掌握整個國家資源，不僅扼殺言論空間，還伸手要介入公共電視，甚至指派董事長，把公共媒體當成官煤。

江啟臣說，再度來到中天新聞台有感而發，台灣民主言論自由，怎麼會在民進黨執政下倒退到如此地步。