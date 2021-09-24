國民黨主席選舉明天投票，29名藍委站出來挺候選人朱立倫，合照時高喊「朱立倫凍蒜」，江啟臣今天被問到此時，他說，不是到了黨內選舉，才逼人表態支持，這有點吃豆腐，有些委員因此不太舒服，私下跟他說是基於禮貌去打招呼，並不知道到場要喊「凍蒜」。

朱立倫昨向國民黨團拜票，包含三大黨鞭費鴻泰、陳玉珍、萬美玲等29人到場，江啟臣中午接受《小董真心話》廣播專訪說，來者是客，朱立倫來拜訪黨團，大家願意出來是基於禮貌與修養，也有不少委員事前和事後都有跟我打招呼，但有些委員並不知道去了要喊「凍蒜」。

江啟臣直言，黨主席選舉並不是到了選舉，才搬出誰站出來支持特定候選人，而他一直跟黨團站在一起，甚至是第一線作戰，並支持黨團自主，「黨內選舉不是要選舉，才逼人表態，甚至有點吃豆腐式的合影，令有些委員不太舒服」。

江啟臣說，有些委員私下跟我澄清，僅是基於禮貌，昨晚還特地在逐一向支持者致電，說明力挺他，不管誰當選主席，都要和黨團合作，若內部之間有疙瘩，真的不好，最重要的是不要造成同事的困擾，候選人不應該消費黨團，而應說明未來黨中央跟黨團如何合作。

先前黨內醞釀「棄江保朱」，昨傳出張亞中支持者要「棄江保張」，江啟臣批評，黨內選舉選到「棄保」真的蠻難過，且有點過頭了，畢竟一開始喊團結，最後卻稱棄保，試問將來如何團結？而且棄保操作僅是操作選舉技術，若黨內選舉僅比較選舉技術，而非理念價值，將讓黨員失望。

國民黨主席選舉明天登場，江啟臣認為，此次受疫情影響，加上黨代表選舉比較單純、沒有競爭，預估將有4成多投票率，他強調，黨內選舉要做好防疫並踴躍投票。