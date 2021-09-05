朱立倫5日參加餐會時強調，國民黨兩岸政策是要穩健、要和平，不能喊爽、不能隨便開支票，做錯一步就會害全黨。（讀者提供）

國民黨主席改選4雄爭霸何人可勝出？角逐連任的江啟臣及捲土重來的朱立倫，呈現激烈肉搏戰。朱立倫5日中午參加餐會時強調，有人說台中是「某某人的地盤」，台中應是國民黨的地盤，市長盧秀燕做得好目共睹；國民黨兩岸政策是要穩健要和平，不能喊爽、不能隨便開支票，做錯一步就會害全黨。

朱立倫今天直搗江啟臣台中大本營，中午不公開行程參加黃復興區黨部與部分地方黨部人員的聚餐。

朱立倫指出，民進黨做不好民眾是氣翻了，但對國民黨也搖頭表示失望，就覺得國民黨不夠強、不夠硬，無法打敗民進黨；他從立法委員開始到桃園縣長、行政院副院長、新北市長，做過黨主席、3屆副主席，今天不是個人的交情是為全黨更好、更強必須站出來。

朱立倫話鋒一轉說，有人告訴他台中是「某某人的地盤、絕對沒有這回事！」台中是國民黨的地盤，市長盧秀燕是我立院的同事，她做得好我覺得很驕傲，每一位都是我們的驕傲。

朱立倫表示，他擔任黨主席將與14位縣市長、19位縣市議會正副議長、38席立委團結在一起，這樣才會有力量對抗民進黨，這就是我們最重要的目標，2022要贏舉、2024年贏回來，國民黨團結重返執政。讓國民黨要贏、讓國民黨變強、讓國民黨團結這是最重要的目標。

朱立倫強調，各位好朋友！黃復興黨部及地方黨部同志對黨充滿期待！國民黨的兩岸政策要穩健、就是要追求兩岸和平，但不能喊爽的，不能隨便開支票。大家要知道做錯一步就會害全黨；不可能做到的事情隨便講一講，根本做不到。