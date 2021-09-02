國民黨主席之爭白熱化，資深媒體人韋安今天表示，國民黨起不來，不是什麼中心思想、兩岸路線、國家政策方向的問題，而是骨子裡面的地主內鬥性格，讓人越來越瞧不起，至於江啟臣能力強不強，大家可以公平，江最起碼不會讓人覺得噁心。

韋安認為，民進黨問題很多，疫苗採購陷入窘境，「3＋11」引發此波疫情，但支持度在一度下跌後馬上回升，這在於承平時期黨內鬥的兇狠，危機時刻馬上凝聚一致對外。除了少數如台北市議員王世堅，會朝內開砲外，沒有主流力量發起內部戰局，民進黨知道爭權，不能把自家的鍋都砸了。

韋安指出，國民黨則不同，大多數對外膽小如鼠，對內逞兇鬥狠，會把自家人往死裡整，若覺的江啟臣不行，可以示範一下什麼是高招，把江比下去，讓江無地自容，知難而退，而不是把所有的「戰力」都發揮在攻擊江啟臣。

韋安強調，更重要的是，那些批評江啟臣的人，過去一年多都在袖手旁觀，只會對自己人捅刀，對外並沒有做的比江更多。