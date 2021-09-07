國民黨主席江啟臣接受網路節目專訪。（趙雙傑攝）

江啟臣接受媒體訪問。（趙雙傑攝）

國民黨主席之爭的兩岸論述引發關注。尋求連任的現任主席江啟臣表示，他相信黨員最終會做綜合判斷，不排除有喜歡孫文學校總校長張亞中論述的黨員，不過「只要無法贏回政權、國會無法過半，開的支票都是空的」，身為黨魁就是取得最大公約數，為了重返執政，要貼近民意，但這跟民粹不同。

面對對手、孫文學校總校長張亞中拋出的兩岸論述，引發深藍黨員支持，江啟臣坦言，對於張亞中的言論在網路上引發的效應，他已觀察一陣子了，張的談話內容讓人振奮，但這些人是否是黨員，或黨員聽完後是否回歸務實理性思考，還有一段時間可以觀察，他也有思考張的談話是否影響到原本要投給他的支持者。

江啟臣指出，任何人都可以批評國民黨要改的地方，但若要帶領國民黨面對內外部挑戰，他認為黨員會冷靜思考，有很多綜合因素會影響黨員的判斷，「我不會因此走偏鋒，相對比較站在國民黨中道務實路線，提出帶領國民黨的方法與政策」。

江啟臣強調，這段時間就是說服黨員，怎麼做對黨是好的，以及怎麼做才能重返執政，否則都是空的，不一定有機會能落實。國民黨內部光譜廣，在兩岸論述有蠻極端的主張，作為黨主席就是取得最大公約數，要精準判斷社會主流，讓黨跟民意更貼近，如同去年大家喊出的接地氣，但這跟民粹不同。

被問到前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰批評，兩岸論述原地踏步，甚至把反共招牌搞丟了，江啟臣說，于北辰對很多人都有批評，不是只有對他的論述，每個人都有自己的論述主張，他尊重于對他的批評，他強調自己的主張是最符合國民黨中道理性務實的精神。

江啟臣指出，他走的是親美和陸路線，這不是選邊站，而是在選擇價值，捍衛的是中華民國。