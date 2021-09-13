爭取連任的國民黨主席江啟臣今晚接受朱學恆直播專訪表示，台灣在過去幾年被蔡政府透過網軍壓制人民聲音，很多聲音已經出不來，國民黨必須不畏懼的說該說的、做該做的，「所謂的塔綠班，就是一群拿錢做事、沒有價值觀的1450」，國民黨必須擴大戰力，進行一場社會認知的變革。

江啟臣今晚接受朱學恆直播專訪，面對外界有聲音認為國民黨過於軟弱，江啟臣表示，2020大選後，國民黨一路在戰鬥，你不戰鬥就等著被割喉，而且是割喉割到斷，所以包括高雄市長補選、議長補選，到後來的公投戰場，國民黨都沒有放棄過。

面對黨內最近興起的「戰鬥藍」，江啟臣說，他完全認同「戰鬥藍」，認為國民黨內部必須改革，出去打仗才可以更強，就像今年底的公投，如果沒過關國民黨能看嗎？「這時候就是戰鬥的時候，不能被看成是內鬥內行、外鬥外行。」

江啟臣說，國民黨無法像國父孫中山一樣拿刀、拿槍革命，但要發起選票革命，帶領人民表達憤怒與不滿，所以年底的公投不是只有反對萊豬進口，而是反對民進黨、反對蔡政府，反對這個「要疫苗給你萊豬」、「要現金給你五倍券」的執政黨。

江啟臣進一步說，國民黨確實經過了幾年的困境，不過也沒有因此放棄，國民黨必須要有不畏懼的心，尤其是民代應該要堅持該說的、該做的，該戰就戰沒必要退卻，「所謂的塔綠班，就是一群拿錢做事、沒有價值觀的1450，或許礙於經費關係必須這樣弄，有一些還是機器人！」

江啟臣強調，台灣在過去一段時間被民進黨洗腦，政府透過網軍壓制人民聲音，導致很多認知已經偏差，甚至很多人想講話也不敢講，所以國民黨更必須勇敢站出來，面對打壓人民聲音的做法不能再隱忍，未來他會擴大戰力，進行一場社會認知上的變革。

被問到未來是否會爭取鴻海董事長郭台銘重回國民黨？江啟臣表示，未來連任主席後，郭台銘一定會是他請益的對象。尤其，國民黨若要重返執政，只要是社會覺得對台灣發展、對中華民國未來有希望的人，他都應該主動、積極的請益，起碼爭取到願意支持國民黨。