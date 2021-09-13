新北板橋某社區大樓爆發新冠肺炎群聚感染，新北獲中央給予300劑疫苗，今對該社區A棟住戶施打疫苗。國民黨發言人、新北市議員江怡臻表示，新北為防堵疫情努力多天，祭出多項防堵策略，才初步控制疫情，但中央配發的專案疫苗是否來的太晚？若防疫政策不到位，使疫情擴散，中央是否該負起責任？

江怡臻指出，不只板橋該社區住戶，確診幼兒園老師居住的土城某社區，也不斷表達能盡早接種，但疫情爆發至今第9天才獲得專案疫苗，而且才300劑；對比屏東6月25日確定感染Delta變異株，事隔2日就全面開打專案疫苗，待遇明顯不同。

「到底是疫苗數量不夠，還是中央不願照顧新北？」江怡臻批評，Delta病毒傳播力高，容易造成社區感染，板橋社區周邊有市場、殯儀館，土城社區周邊也離近大眾運輸站點，若專案疫苗施打只侷限在板橋社區A棟，恐怕無法徹底阻絕病毒，呼籲中央應該讓傳出確診的土城社區大樓與板橋新埔地區納入專案施打的範圍。

江怡臻強調，當初屏東Delta染疫事件只有一例，中央就緊急為枋寮、善餘兩村居民全面施打疫苗，總計打了千餘劑，而在人口相對密集的新北市區，卻只調撥300劑的疫苗，這樣的落差民眾不解，也令人憂心中央防疫區分政黨顏色。

江怡臻指出，18歲以下的小孩都是染疫的高風險族群，BNT疫苗尚未開打，且許多人第1劑、第2劑都尚未打到，中央不能忽略Delta病毒的高傳染率，且板橋和土城人現在都人心惶惶，若要按照原本順序等待疫苗，一定會產生時間差，對比當初屏東枋寮和善餘的全面施打，只怕新北人會相當遺憾無法得到中央的照顧。

江怡臻表示，疫苗都在中央手中，地方政府無權調動疫苗的分配，希望民進黨政府對新北與屏東的人民務必要一視同仁，不要只會批評地方，卻又不肯釋出更多的防疫資源，應該要立即調撥專案疫苗給新北高風險區域的人民施打，也呼籲在地立委共同爭取，備妥第2劑疫苗才是當務之急。