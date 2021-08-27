推NGO募資培力工作坊 林佳龍：一起創大台灣公民社會。台灣智庫提供

台灣智庫釋出消息，未來將與台灣青年基金會與貝殼放大合作，共同推出「希望募集-NGO募資培力工作坊」，台灣智庫共同創辦人林佳龍表示，希望能幫助更多的非營利組織，連結資源，創造更多的改變，一起來創大台灣的公民社會。

「希望募集-NGO募資培力工作坊」最後篩選出13組各自具公益性與社會創新性的團隊參與工作坊課程，18日於同為透過群眾募資支持的「愛閱二手書坊」舉行始業式，並將於28日開始透過連續兩個月扎實的課程。

林佳龍指出，在台灣面臨疫情嚴峻的期間，看到了社會上各種需要幫助的對象，正因為有公民團體的積極行動，才能維持整個台灣的社會安定；許多 NGO 團體與社團發揮了最大的動員力量齊心抗疫，為街友、獨居老人、弱勢學童、醫護體系等急需要幫助的人，提供防疫物資以及維持基本生活。

他說，目前台灣社會面臨共同的疫情難關，所以更需要社會的團結，如此才能滾動起「善的循環」，有社會力的支持，才能共同克服難關，邁向更好的未來。

林佳龍提及，兩個多月以前我與光合基金會率先捐贈一座組合式負壓隔利艙，用以支援醫療前線的防疫工作後，他也寫信給身邊的朋友，希望能夠群眾募資的方式，讓更多人參與支持醫療體系的工作，在短短兩天內就募資超過5000萬元，以最快的速度將醫療設備空運來台，送達前線。

他說，因此，這次台灣智庫邀集台灣青年基金會、貝殼放大，共同推動非營利組織募資培力輔導計畫。

台灣智庫執行長呂曜志表示，過去智庫都以國家的角度思考政策推動，而近年來看到，有時候解決社會問題時政府反而會是阻礙，反而透過推動民間自發性的力量，才能夠較有效率地解決社會問題。

工作坊從8月28日開始，預計進行八週與募資準備有關的課程，同時台灣智庫也找了八位不同領域的課程諮詢委員，分別囊括電子商務、教育、政治、社會公益等領域，希望能夠透過不同領域的交流，來達到公益資源的整合。