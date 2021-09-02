賴清德副總統今天出席「台灣淨零行動聯盟」成立大會表示，台灣訂定的2050年碳中和目標，需要政府的積極作為，帶動民間研發和投資，讓大家的力量能加倍成長。聯盟也希望推動企業2030年達成「辦公室據點」100％淨零排放，他期盼有更多企業響應，特別是中小企業加入以得到更多協助。

「台灣淨零行動聯盟」今天舉行成立大會，經濟部次長曾文生、環保署副署長沈志修、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、駐台使節團團長聖克里斯多福及尼維斯駐臺大使哈菁絲、法國在台協會副主任戴寧智等人也出席。

賴清德致詞時表示，「台灣淨零行動聯盟」共有27家企業參與，包含傳統製造業、科技業、金融業、服務業；其中有本國的產業，也有外國的產業，共占台灣4成GDP及2成碳排放。

聯合國世界氣象組織(WMO)發布報告指出，因為氣候變遷引發的洪災與熱浪等災難的次數，在過去50年增加了5倍，造成超過200萬人死亡，及高達3.64兆美元的損失。他說，去年因為沒有颱風而使台灣發生大規模乾旱，這些都表示氣候變遷影響了全世界，也影響台灣，在這種狀況之下，採取行動是必要的，而且我們要劍及履及地去執行。

賴清德指出，如果要成功，至少要具備三個具體的策略。第一，台灣的碳排放目標一定要明確，而且路徑要具體可行，蔡總統在今年4月提出「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，揭櫫了台灣明確的碳排放標準。

第二，要有綠色成長的戰略，不把因應氣候變遷的種種作為，當作是負面的影響或負擔，反而要將每一個來自國際社會的挑戰，都當做是台灣成長前進的動力。

此外，日本政府已經宣布，未來10年內要投入2兆日圓以因應氣候變遷，讓日本產業轉型、經濟升級，並希望能帶動15兆日圓的民間研發投資，他說，台灣訂定2050年的碳中和目標，也需要政府的積極作為，帶動民間研發和投資，讓大家的力量能加倍成長。企業也一定要協力，這也是「台灣淨零行動聯盟」成立的價值。

今年初有8家資通訊產業公司發起「台灣氣候聯盟」，希望能協助下游廠商共同往碳中和的方向發展。他認為，政府沒有辦法獨力完成碳中和的目標；民間也無法獨自面對國際社會的壓力，政府與民間必然要互相合作、相輔相成，將力量結合在一起才有辦法達成目標。

賴清德表示，「台灣淨零行動聯盟」成立的目標相當具體，希望推動企業於2030年達成「辦公室據點」100％淨零排放，2050年達成全台灣「辦公室據點及生產據點」100％淨零排放。他期盼未來能有更多企業響應，特別是中小企業加入後可以得到更多知識性、技術性及專業性的協助，相信2050年達成碳中和的目標指日可待。