工商協進會理事長林伯豐今日表示，目前台灣是疫苗不夠，如果疫苗夠的話應該施打第3劑，讓願意施打民眾打第3劑，尤其現在Delta病毒政府應該協助買足夠的疫苗來施打第3劑。民間願意協助採買，但前提是衛福部批准。

林伯豐說，疫情之下，企業經營好的也有，不好的更多協助企業存活更重要，無薪假的員工補貼，和經營困難的企業減稅，例如營業所得稅要減5％。

工商協進會舉行第25屆第14次理監事聯席會議。林伯豐致詞表示，內需產業受到疫情嚴重影響，建議暫時不調基本工資，待疫情減緩以後再來商議調整。林伯豐認為，補貼受到影響產業要調基本工資差短應予補足。

同時，全球低碳轉型轉型建議政府要有長遠的目標與政策，才能夠啟動碳交易與再生能源轉換機制、並檢討修正貨物稅。以及重新檢討國家的能源政策，核電作為備用電源，確保台灣不缺電與電價平穩。

林伯豐表示，工商協進會捐贈「低殘餘量注射器」，期望提升COVID-19防禦率，疫情趕快穩定下來。