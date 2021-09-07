第26屆台澳能礦諮商會議今日(7號)上午以視訊方式舉行，會中環繞雙方關切的三大能礦主軸討論，包括「能源政策」、「潔淨及再生能源推廣」與「資源合作」。面對2050淨零碳排與碳中和共同目標，雙方更在未來台澳氫能合作可行性上深度交流。

本會議我方代表是經濟部次長曾文生，澳方則是產業、科學、能源暨資源部負責能源與礦業次長Sean Sullivan，總計兩邊有產官學界73人參與。

本屆會議除延續再生能源、電網整合和能源效率討論，亦強化應對氣候變遷挑戰、達成2050年淨零碳排目標的潛力低碳排技術、氫能策略討論。

特別是在氫能方面，雙方進行深度交流。澳方分享其氫能相關研發、國際合作試驗計畫推動進展，我方提出綠氫及以綠氫產製之HBI、建立氫能生產運輸與應用途徑，以減少電力業的碳排放的合作提案，探索擴展台澳氫能合作可行性。至於傳統能礦資源，兩邊仍期望維持雙邊長期穩定能礦經貿合作，

經濟部表示，我國評估規劃2050年淨零碳排藍圖，而澳洲對於碳中和經濟議題亦高度重視，透過政策、技術、產業等面向資訊交流，有助於評估建立台澳間低碳排夥伴關係可行模式。

台澳能礦諮商會議自1993年舉行第1屆以來，迄今已歷26屆。雙方透過每年度簽署的台澳策略夥伴行動計畫，聚焦實質合作項目推動交流，並定期追蹤檢視合作進展。