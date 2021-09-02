新冠疫情下零接觸商機與數位轉型需求，擴大了創新創業的機會與空間。然而，台灣新創圈面臨的共同問題是：「台灣創新強，但新創弱」。

所謂創新強，指的是台灣的腦礦強。台灣青年學子在七大國際發明獎（如日內瓦、紐倫堡發明展）獲得金牌與專利申請數一數二；各大學育成中心在各縣市透過產學合作增強創新研發的能量，遍地開花。台灣不缺乏創意，但為何無法產生亮眼的新創獨角獸（未上市但估值超過10億美金的科技公司）？原因出在新創生態系弱。

以色列人口不到一千萬，「新創之國」蜚聲國際，迄今共有45家以色列獨角獸，其中有15家公司是在2020年上榜。新加坡人口570萬，已經成為東南亞新創的領頭羊。台灣人口2347萬，直到今年才有一家獨角獸Appier在日本上市，與台灣整體科技實力顯不相稱！

台灣資本市場及科技研發之間無法形成完整的生態系，每個環節各自為政。我國與創新創業有關的部會有13個，近年來許多部會推出各類型的創業競賽、加速器及補助計畫，備多力分、成效有限；六都與各縣市政府也都有青創基地，全台灣各大學有131所創新育成中心，但公私部門各自為政，缺乏資源整合平台進軍國際盃。

他山之石，可以攻錯。以新加坡為例，2011年新加坡政府建構四座創新創業園區，除了提供便宜租金的場地以培育新創團隊，亦挹注政府資源協助新創業者開拓國際市場，至今已成功孵化近300家新創企業、超過1000名新創業者進駐。新加坡政府以五比一的合資方式，與國際創投合作新創公司，吸引大批國際知名創投和加速器進駐新加坡，建立完整創新創業生態系。

新加坡政府為強化串聯新加坡與美國的新創生態圈，又在美國矽谷設立「BLK71 SF」創業平台，由新加坡擁有最大創業空間的投資公司、新加坡大學與新加坡電信Innov8基金共同成立，協助新創企業打入美國科技市場，同時提供對東南亞市場有興趣的美國創投基金或新創企業，切入東南亞市場的管道與機會。

以色列模式則是充分發揮跨域治理的綜效。為提升供需雙方媒合效率，以色列最大創育機構Startup Nation Center（SNC）建立以色列創新搜尋器（Startup Nation Finder） 整合以色列新創生態系成員，包含新創公司、育成中心、加速器、研發中心、投資人、企業和社群等。讓不論是投資以色列新創的投資人、國際企業、搜索開發合作的研發機構等，都可以透過搜尋器找到合適洽談的聯繫窗口。以色列SNC的成功模式創建，吸引跨國合作，世界知名大企業莫不積極在以色列布局尋求合作。目前有美國（德州、密西根州）、紐西蘭、泰國等與其串連，拓展多邊合作。

新加坡和以色列新創生態系成功的關鍵密碼在：政府積極整合產官學研資源，走向國際。缺乏資金與國際化不足是台灣新創面臨的難題；政府必須在產官學研的資源整合、國際聯結、資金鏈三方面，主動積極扮演跨域整合的推手。從資本面來看，創業投資環境的建構，是為了吸引更多國際級資金願意到台灣投資。政府應與新創業加強雙向溝通，排除不必要的「國安疑慮」，鬆綁外資創投相關政策，打造更適合新創上市籌資的資本市場，協助新創團隊鏈結海外市場。

以國發會與科技部為核心的相關部會，應先建立整合中央與地方政府、新創團隊、育成中心、加速器、技轉中心等產官學研的跨域整合平台，攜手走向國際，鬆綁法規讓創投資金多元化，壯大台灣新創生態系，才能培育更多在地全球化的獨角獸！

（作者為前行政院青輔會主任委員）

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