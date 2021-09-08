Delta病毒來勢洶洶。繼機師染疫之後，緊接著新北幼兒園也傳出群聚感染。因為該起群聚的相關接觸者生活圈遍及整個雙北，而且陸續公布的可能足跡甚至跑到外縣市，原本看似已經趨緩的台灣疫情，又在此時增加變數。

尤其新北幼兒園比較令人擔心的情況是，感染源到底在哪裡？之前指揮中心也曾經鄭重澄清過，3+11不是台灣本土疫情爆發的破口。而且在上次疫情爆發之後，機場的檢疫也終於變嚴格。那如果真的出現了Delta變種病毒，它究竟是從哪裡來的？

坐在指揮中心的這些醫藥、公衛「專家」，畢竟當年可都是台灣最會讀書、頭腦最好的佼佼者們，應該比我們一般大眾更知道要怎麼裡清楚背後的資訊，用最快的方式釐清背後的情況，以便更快讓國內的民眾知道，現在該用什麼方式來對付疫情。面對攤在陽光下的難纏對手，難應付歸難應付，但至少還知道對抗的是什麼。但前一陣子每日的確診案例降到個位數以下，甚至也出現過幾次「+0」，讓大家好不容易覺得終於看到一點曙光，結果現在又爆出這樣充滿各種未知的感染情況，不知道接下來要對付的是什麼對手、敵人從何而來，那才是真的讓人不安。

侯友宜就說，如果幼兒園群聚是 Delta 病毒，新北就要禁內用。指揮中心後來也說，如果疫情變嚴重，不排除全國升回三級警戒。好像整個疫情，看不到真的能夠減緩的那一天。說到底，該檢討的還是蔡政府政治凌駕於科學邏輯的防疫政策。時至今日，包括當時的國境管制政策、疫苗採購政策、疫苗施打的政策，還有其他沒有這麼直接相關，但也是因為疫情衝擊所以必須要配合的其他配套措施，有很多都是老百姓覺得無法理解，但政府也沒有要解釋，也不接受外界提出的疑問。

像這一波鴻海、慈濟、台積電一起代替政府買到的第一批BNT疫苗在9月2日終於抵台，可是依照指揮中心的規劃卻要到9月23日才會開打。中間為什麼要拖那麼久？按照指揮中心的說法，因為BNT的標準品比較晚到，所以還是要跑完14天的封緘檢驗。但應該也不至於到9月23日吧？

當初因為說學生要開學返校，可能比較容易出現大規模群聚的風險，所以讓18歲以下的學生族群先插隊打BNT的疫苗。這點相信大部分的青壯年族群雖然也在等疫苗，但至少還稍稍能接受。結果現在學生們就已經開學了、疫苗也已經到了、甚至變種病毒好像又要襲來、又有學校停課，結果BNT疫苗都還沒開始打。難怪連台積電董事長劉德音都在呼籲政府要快一點了。

儘管奧運辦得成功，日本的菅義偉首相就是因為防疫失敗而下台，我們都希望疫情真的能夠盡快落幕，否則照著當前執政政府的態度，不要說是蔡政府的第二任期了，搞不好連蔡英文下台之後的「後蔡英文時代」，繼任者都還要繼續收拾這個大麻煩。（作者為口譯工作者）

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