被封為「最美博士」的許藍方一向大方談性，受到不少男性粉絲喜愛，不過今(10日)她被週刊爆料偷吃人夫，兩人鹹濕對話也曝光，雖然她透過經紀人否認不實傳言，但男方正宮已氣到提告，而在週刊爆出前一天，她在9日有感而發PO文「若你想要擁有幸福，就得勇敢『去愛』」，即使被荊棘劃出鮮血。

許藍方被《鏡週刊》爆出和已婚醫師搞不倫，連談及自己高潮細節、傳裸身自拍照等對話，也跟著曝光，而男方妻子在抓包丈夫外遇後，見尪有悔意，便要他打電話給許藍方，表示已東窗事發要分手，未料許藍方卻冷回「知道了」，這讓正宮氣炸了，決定提告。

許藍方臉書PO文談愛情。(圖／翻攝自許藍方臉書)

但許藍方透過經紀人否認所有爆料，而在週刊出刊前夕，她在臉書發表對愛情的看法，「若你想要擁有幸福，就得勇敢『去愛』，不只是懂得愛的真諦或享受被愛的感覺」。

她認為只渴望在感情中享受戀愛成果的人，就像只想要一朵盛開的花，但卻不給予灌溉，「這只是短暫的快樂，而非長久的幸福」，因此，要緊牽你想要更幸福的人的手，即使被荊棘劃出了鮮血，決心共度每個難關、攜手走過每一步。

她也希望可憐臭酸民，也能漸漸感受到社會僅剩的溫暖，學著如何在簡單的滿足中大笑、如何在小小的進步中成長，「如果憤世忌俗是你的信仰，那麼，祝福你早日獲得救贖。」