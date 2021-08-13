「最美博士」許藍方近日捲入與已婚醫生不倫疑雲，她在10、11日之間共三度發聲明強調清白，更表示醫師夫婦的聲明與事實有出入，將提告維護自身名譽。媒體報導，已婚醫師的太太稍早被問到目前情況，僅簡單表示：「我很好，沒事，謝謝關心」。

許藍方10日先發聲明強調週刊報導不實，她並未介入他人家庭，也和已婚醫師沒有身體接觸，控週刊所貼出的對話紀錄張冠李戴、刻意扭曲。同日，許藍方二度發聲明，回應去年9月已婚醫師主動聯繫到她，並向許藍方請教婚姻煩惱，也承認有憂鬱症，但在這之間雙方未有任何身體接觸，許藍方更沒傳裸照給男方。

11日，已婚醫師和同樣也是醫師的太太共同出面發表聲明，醫師妻子指出：「許小姐與我先生之間對話相關的證據內容、私密照片皆非常完整」，「基於對司法及許小姐的尊重，我未公開原始檔案，相關證據已交付律師」，也承認「先生一時迷途的行為有錯」，但夫妻倆決定攜手面對改正。而已婚醫師則說9年前他因憂鬱症就整，在家庭的關懷下早已康復，同步否認許藍方的聲明。

對與已婚醫師夫妻的指控，許藍方三度發聲明表示絕非事實，將請律師提告，以追究毀謗名譽等法律責任，而已婚醫師夫婦則未再出聲，據《三立新聞網》報導，問已婚醫生的太太對於近日風波心情如何？她先愣了一下，回應：「我很好，沒事，謝謝關心」，並向記者微微點頭後離開，而傳聞許藍方取消2個通告、個人Youtube頻道也沒更新，疑似想暫離演藝圈，經紀人澄清由於不想模糊焦點才沒安排錄影，至於Youtube頻道也只是本週暫不更新。