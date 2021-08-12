曾被譽為「台灣第一甜姐兒」侯佩岑，擁有美國南加大大學畢業的高學歷，她與黃柏俊結婚10年，育有2子，無論身材還是外貌依然保養得宜，今(12日)更突然在微博PO出一張穿著襯衫隱約露出事業線的性感美照，讓網友看了全暴動，大讚她是性感女神！

打扮總是走優雅氣質風的侯佩岑，今日突然在微博PO出她最新的夏日日常穿搭，讓網友看了瞬間暴動，直呼她是性感女神。原來照片中的侯佩岑不僅戴著大墨鏡，完美襯托出她精緻巴掌臉，身上穿的條紋襯衫看似平凡無奇，卻藏著一個大亮點，超深V設計隱約露出她極品好身材，連胸前的痣也一覽無遺，養眼畫面吸爆眾人眼球。

侯佩岑難得曬性感，胸前性感一點痣超誘人。(取自侯佩岑微博)

網友更是擋不住侯佩岑這難得一見的性感魅力，在照片下方暴動留言「娶到妳一定很幸福」、「妳的美我不配」、「胸懷大痣」、「流鼻血了」、「这是啥福利！美的不行不行」、「姐姐衣領有點低」、「美的不像侯佩岑了」。

美女主播出身的侯佩岑，前陣子雖然因為帶著媽媽與老公登上大陸真人秀《婆婆和媽媽2》引起廣泛爭議，事後更傳出她壓力過大，淚灑錄影現場。不過侯佩岑也因為這個節目賺進大把鈔票，以6500萬台幣的酬勞，成為2021上半年綜藝主持人收入排行榜冠軍，吳宗憲、胡瓜則分居第2、3名。