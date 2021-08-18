日前「最美博士」許藍方捲入已婚醫師不倫風波，許醫師與對方夫妻說法各執一詞，事實真相雖成了羅生門，但討論度居高不下，事實上糾結的婚姻問題也不少見，有「性愛教官」之稱的兩性專家欣西亞，近日就在節目上分享自己網友親身經歷，身為家庭主婦的網友，某天意外發現擔任房仲的老公跟女客戶有鹹濕對話往來，甚至還車震，讓她怒到要提告，不料腥尪卻使出超渣手段，讓自己完美脫身。

欣西亞在《新聞挖挖哇》節目分享這起案例，表示正宮偶然發現老公跟女客戶互傳露骨私訊，內容不堪入目，例如「那天看到你我就熱了」、「那要在廚房做還是客廳做？妳決定」、「想不想要我放進去？」正宮大怒質問老公，男方卻狡辯，表示女客戶說「看到你就熱」，是因為那天看的房屋西曬，「要在廚房做還是客廳做」是在討論木工施作，至於「想不想我放進去」，是在說房子要開箱，是在問他要不要把鑰匙插入鑰匙孔，好把大門打開。

這名人妻雖然最後說不過老公，但她偷偷在車上安裝錄音設備跟行車紀錄器，還真讓她拍到兩人車震的證據，因此再度跟老公對質，沒想到對方祭出苦情攻勢，表示夫妻是生命共同體，他帶這個女客戶看屋已有段時間，應該快要成交，要老婆再等等，「我先把佣金賺進來，因為這是我們家的收入嘛！」人妻就這樣被說服。

之後腥尪還真的讓房屋成交，拿到了佣金，竟然反過勸老婆，說夫妻倆手上有證據，可以一起告這個女客戶，告對方侵害配偶權，再跟她敲一筆，「這又是家裡面的一筆收入」，從偷腥背叛者反轉變成告人的一方，高明的渣男手段，讓主持人鄭弘儀都傻眼。