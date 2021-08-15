桃園市一名黃姓男子在上班途中經常會遇見一名姿色姣好的女子，苦於不知如何搭訕，竟拿出裝有自己精液的寶特瓶，朝該名女子潑撒，慘遭報警移送法辦。桃園地院審結，依毀損罪處其拘役50日，得易科罰金。

判決書指出，黃姓男子每日在上班路途中都會遇見一名漂亮的女子，心生想認識的念頭，便在寶特瓶中裝入「子孫」，在今年1月間朝女子的後方潑撒，致女子的大衣沾滿了白色黏稠液體，慘被女子赴警局提告。

黃男與警詢、偵訊時均坦承犯行，檢方另依證物照片、監視器錄影畫面截圖等，勘認黃男涉犯毀損他人物品罪，遂向法院聲請簡易判決。

桃園地院法官判定，黃男與該女子本不相識，只因上班途中曾多次偶遇，就以精液潑撒對方，動機相當不堪，導致該女子的大衣無法再使用，也使對方感受到驚嚇、噁心等精神痛苦，考量其坦承犯行，審酌其經濟能力與教育程度等，依犯毀損他人物品罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

中華民國刑法第354條明定，毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬 5千元以下罰金。