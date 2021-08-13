高雄一名人妻小美（化名）發現丈夫與前女友重新搭上線，兩人經常在外如同情侶般的牽手、擁抱，她更拍下近100張的親密互動照片。對此，高雄地院認為，該照片無法認定兩人有發生性關係，若是牽手或傳簡訊等，都僅是個人自由，最終判小美敗訴。

判決書指出，小美主張丈夫於2016年結婚，婚後育有2子女，孰料，在2019年時，丈夫卻吃回頭草，重新與前女友聯繫，甚至兩人經常私下出門，光天化日下在公眾場所牽手、擁抱等，讓她憤而拍下近100張兩人互動的照片。

小美控訴，婚後窮盡力氣經營家庭，毫無個人生活可言，但丈夫卻背叛她，已造成她心靈上巨大創傷，每每想到都還是難以自已，縱使與丈夫走向離婚局面，仍向法院提告求償50萬元精神撫慰金。

前女友聲稱，並未與人夫重新交好，僅是因為工作認識的10年好友，否認有與人夫發生逾越男女分際的行為，且，小美所提交她與人夫的單獨合照都是斷章取義，僅特別擷取兩人單獨的畫面，事實上現場仍有其他人。

高雄地院法官指出，婚姻關係產生後，與其餘男女的來往肯定會受限，而侵害配偶權的行為僅限縮在同宿、深夜共處一室、共浴、接吻等，若僅有曖昧訊息與經常見面等，仍屬個人自由。

法官判定，小美所提交的照片，發現照片中人夫與前女友的行為僅有普通的牽手，甚至人夫騎機車搭載前女友時，女方選擇將手置放於肩膀處，而非較為親密的腰間環抱，難因照片認定兩人已逾越正常男女分際，判定小美敗訴。