1名人妻發文控訴丈夫的白目行為，她先前以為不會再懷孕，因此在肚子刺了「百合」圖案的刺青，沒想到之後竟意外懷孕，6個月時肚子漸大，她的丈夫竟看著她的肚子說「變喇叭花了欸」，讓她傻眼憤怒；其他網友則說圖案還是很美，「懷孕還不是老公害的，建議照三餐打」、「好險不是高麗菜，至少還是花」。

該人妻在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前生完第1胎後，原以為不會再生下1胎，因此決定再肚子處刺了1個「百合」圖案的刺青，當時刺完也有貼在臉書社團分享，不料之後竟意外再度懷孕，如今孕期已6個月，肚子已有明顯的隆起，某日她在換衣服時，身旁的老公竟對她說句惡毒的話。

該人妻日前以為不會再懷孕，因此在肚子刺了「百合」圖案的刺青，沒想到日後意外懷孕，6個月時肚子漸大，她的丈夫竟看著她的肚子說「變喇叭花了欸」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該人妻說，她的老公看到她的肚子後，脫口說出「（刺青）變喇叭花了欸，被拉長了」，她當下覺得傻眼且憤怒，甚至在PO文中強調了3次「變喇叭花了欸」表達她的憤怒，她說老公說完後就去上班了，「他現在躲去上班了，下班他完蛋了！」圖片中花朵的刺青確實變大許多，引起網友熱烈討論。

其他網友留言說，「不管變什麼花，都好美」、「還是很美，花開的更燦爛了」、「支持扁妳老公，一樣漂亮，老公竟然皮在癢了」、「都是老公害的啊，建議照三餐打！其實還是很美的」、「好險不是高麗菜，至少還是花」、「沒關係啦！起碼還是喇叭花！五年前刺了玫瑰花在肚子跟腰之間，如今已經變成高麗菜3.0」。