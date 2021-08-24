新竹漁港南寮遊客服務中心附近的監視錄影畫面，拍攝到多隻流浪狗，疑似就是導致王婦摔倒的原凶。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市王姓婦人到新竹漁港著名的旅遊服務中心附近晨運，竟遭疑似流浪犬群攻摔倒，不幸身亡。（陳育賢攝）

新竹市75歲王姓婦人21日到新竹南寮漁港旅遊服務中心附近晨運，疑遭多條流浪狗攻擊，王婦驚嚇摔倒，頭部撞擊地面重創，送醫仍不治。死者的女婿、電影製作人藺奕悲痛到蔡英文總統臉書留言，要求蔡英文與市長林智堅公開道歉，否則訴諸國際媒體，絕不善罷干休。事件引發熱烈討論，一名養雞農也上網分享自己與野狗交手的悲慘經驗，並痛斥「政府這種丟給人民自己處理的態度，真的非常垃圾」。

檢警調閱監視影像，發現王婦上周六（21日）清晨7時許到南寮遊客中心前散步時，被6隻流浪狗吠叫、追趕，王婦閃避過程中不慎摔倒，頭部撞擊地面，當場倒地不起，路人經過發現打119求救。

王婦的女婿是電影監製藺奕，他在總統蔡英文臉書留言陳情，表示丈母娘「不是在荒野、或在海灘，她是在遊客服務中心前面」，且南寮狗咬人已經不是第一次，痛斥地方政府姑息墮落造成人民死亡，希望政府向岳父道歉，否則將訴諸國際，不會善罷甘休。

該事件在網路引發討論，有網友在PTT發文，表示自己在雲林養雞，近5年來每一年都有野狗鑽進場內撕咬雞隻，每年都損失約1千多隻雞，一隻雞損失至少300元，而養雞場總數也才6600而已！

原PO表示向當地公所反應，對方回應根本沒有人力處理，「因為不能安樂死的原因，各地早就已經爆滿塞滿狗，只說了一句你自己處理吧！」。

有人暗示原PO用投毒的方式，但叮嚀一定要低調進行，否則會惹來政府罰款與動保瘋子。最後原PO今年3月忍痛花30多萬元，打掉所有圍欄，重新灌水泥插不鏽鋼管，網子也全部買同規格2M高的重新圍起來，到現在還沒有被重新入侵過。但他忍不住痛斥：「政府這種丟給人民自己處理的態度，真的非常垃圾」。

眾多鄉民看完回應表示：「動保壓力阿 垃圾的是那些人」、「爛死了，零安樂死的政策」、「人傷人都會抓來罰了，狗傷人卻都沒事」、「狗貓本立委定的可愛動物保護法 結果就是塞爆」、「狗本: 狗狗可愛 一定是你的雞欠咬」、「你看最近走私貓就知道啊 幫你抓狗甚至安樂死？會被可愛動物保護盟幹到外太空去」、「政府就垃圾啊 只會照顧狗本 其他都不處理」。