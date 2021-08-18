1名人妻在網路上爆料丈夫的天兵行為，原來她的丈夫日前花150元到快拍機拍攝證件照，拍攝過程中竟沒有脫下口罩，導致成品竟是「戴著口罩的人臉照」，讓她相當傻眼；其他網友則笑說「獲頒防疫小尖兵」、「剛剛猛然一看，還沒發現問題在哪滑了留言才發現」、「可能要把口罩P掉」。

該名人妻在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她的丈夫日前到市面上常見的證件照快拍機拍攝大頭照，她讓丈夫進去機器內拍照後在外等候，不過過了一會兒成品出來後讓她瞬間傻眼，原來丈夫就連拍照也「沒有脫下口罩」，照片出來後果真臉上都有口罩，讓她瞬間無語。

1名人妻在網路上爆料丈夫的天兵行為，原來她的丈夫日前花了150元，到快拍機拍攝證件照，拍攝過程中竟沒有脫下口罩，導致成品竟是「戴著口罩的人臉照」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友則留言笑說，「防疫做得很徹底」、「要不要順便求P圖，把口罩P掉」、「這樣沒毛病啊，疫情期間這樣比較好認」、「剛剛猛然一看，還沒發現問題在哪，滑了留言才發現」、「防疫徹底，但照片應該沒辦法用」、「防疫小尖兵」、「真的會戴到忘記，我就好幾次經過餐廳看到有人會忘記拿下口罩就把食物往嘴的方向塞」。

據悉，內政部就規定了當事人照片須繳交近2年內所攝彩色、脫帽、未戴有色眼鏡，不遮蓋眼、鼻、口、臉、兩耳輪廓及特殊痣、胎記、疤痕等，且相片不能修改、足資辨識人貌者；而外交部的晶片護照相片也明文規定，照片得眼睛正視相機鏡頭拍攝，兩眼必須張開且清晰可見，表情自然不誇張且嘴巴合閉（不露齒）。