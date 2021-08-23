「無業到36歲，要怎麼發憤圖強？」近日一名男子透露，長久以來都沒有工作，外型有點胖，無法久站，且沒有任何證照，但想要奮發圖強，想問網友有什麼建議，沒想到意外釣出一名網友回文，要他從練身開始，認為只要每天堅持一點，看到成果產生成就感，就會有動力再去執行其他事情，「掌握自己、培養習慣後，會覺得人生很光明。」

原PO日前於PTT八卦板表示，23歲大學畢業後一直沒有工作，直到今年已經36歲了，仍然每天待在家，他透露自己的外型屬於微胖，無法長時間站立，也沒有任何執照及證照，且很有個性、脾氣不佳，但有穩定的居所，「在這些條件下，有機會奮發圖強、翻轉人生嗎？需要考取那些證照呢？我是認真的」。

貼文曝光後，有網友回文給予建議，可以先從健身一年開始改變，把體脂肪降到18%上下，有健康運動及均衡飲食，人生才會開始正面思考、樂觀，因為一切的改變，都要從微小的習慣開始，「這世界上很多宅男很聰明，但就是因為太聰明了，才不肯做無意義的事情，結果就是什麼習慣都無法養成」。

該名網友說，這個習慣的執行重點在於，必須簡單且可以每天堅持下去，當習慣養成到有成就感時，就會有想再去養成其他習慣的動力，例如每天看書、學習其他技能等，「掌握自己、培養習慣後，會覺得人生很光明。」

貼文曝光後，隨即引發網友讚聲，「完全能明白您表達的觀點，敬佩」、「好方法，從心裡去慢慢制約」、「每天只要持續，進步一點點，一年後就進步很多點」、「這篇文真的滿滿的正能量」、「堅持做好一件事，也是一種優點」、「要救自己，真的要從小地方開始做起」。