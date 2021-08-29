女星陳茵媺是選美出身，曾在2006年獲得香港小姐冠軍、國際親善小姐獎以及現場最受歡迎佳麗，陳茵媺也以此打開知名度，在2008年以情境喜劇《畢打自己人》成為一代花旦，隨著陳茵媺在2013年結婚後，她則把重心轉往家庭，不過陳茵媺仍樂於在網上分享生活大小事，而她近日則曬出素顏照，40歲真實顏值讓網都看傻。

照片中，陳茵媺身穿粉色睡衣、戴眼罩，她也大方把眼罩拉開，大秀零瑕疵美肌，陳茵媺俏皮對著鏡頭嘟嘴，而她毛孔光滑細緻，臉上不見歲月痕跡，陳茵媺透亮的少女肌相當不科學，保養有術的她，完全看不出已40歲，網友紛紛大讚陳茵媺：「皮膚好好」、「好漂亮」。

陳茵媺頂著冠軍港姐的頭銜，快速地在演藝圈打開知名度，同時，陳茵媺在2010年因拍電視劇《心戰》，與大她10歲的TVB當家小生陳豪擦出愛火，小倆口在2013年步入禮堂，並育有2子1女，幸福組成一家五口，陳茵媺婚後就把生活重心放在家庭上，專心照顧孩子。

陳茵媺身為辣媽代表外，她也是幸福人妻一枚，陳茵媺和陳豪在3年內生下3個孩子，夫妻在2013年、2015年接連生下兩子後，接著在2016年喜迎第三胎女兒，陳豪更開心說：「有女兒就像上天圓滿我的人生」，而陳豪也不時親吻、誇獎妻子，一舉一動都流露出對陳茵媺的寵愛與呵護，夫妻感情恩愛羨煞眾人。