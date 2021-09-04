59歲「星爺」周星馳早年曾和朱茵、莫文蔚傳緋聞，上月媒體爆出周星馳疑有新歡，帶著小他42歲的小模張曉祺（Ukei）及一票人坐遊艇旅遊，引來周星馳嚴正否認。昨(3日)更傳周星馳發律師信警告張曉祺違反保密協議，要求刪遊艇照，港媒求證張曉祺，她承認確實收到律師信，只吐6字：「有一點不開心」。

周星馳去年遭前女友于文鳳提告追討7千萬港幣（約2.5億台幣），控訴兩人過去曾一同工作，周星馳稱會分佣金給她，卻不了了之，周星馳的律師則表示：「口頭協議只是甜言蜜語，沒法律效力」，去年底香港高等法院判決出爐，宣布周星馳勝訴，不僅不用付錢，原告于文鳳還須承擔訴訟費用，還周星馳清白。

周星馳上月傳有新戀情，但被他否認。（圖／中時資料照片）

而上月，周星馳被媒體報導疑似有新戀情，女方是現年17歲、曾參加港姐選拔落選的張曉祺，女方外型甜美，神似周星馳最疼愛的星女郎林允，出身在富貴之家，報導稱兩人今年6月相識，之後周星馳就要了聯絡方式，私下常關心張曉祺，但周星馳透過助理回應和張曉祺根本不熟，當天是一群人出遊，期間女方曾來找他談話，但周星馳並無搭理。

昨傳出，周星馳上月發律師信否認與張曉祺的緋聞後，也另外發了律師函給張曉祺，重申出海前就透過朋友提醒為了保護隱私，不得上傳與遊艇旅行的照片，認為有人違反協議，要求張曉祺處理此事，刪掉相關圖文，並保證不再犯，否則不排除提告，據《香港01》報導，張曉祺受訪認了收到律師信，但沒多說，只回應：「有一點不開心」。