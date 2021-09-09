國民黨主席候選人朱立倫昨天到中常會報告參選理念時，僅在自己報告時在場，未聆聽其他候選人談話，遭質疑不尊重對手。朱立倫辦公室今天表示，昨天的規劃是為避免有心媒體與對手陣營操作國民黨又在內鬥的畫面和負面印象，且也事先請示過會議主席，會議主席也了解。

朱立倫昨天中途暫離並早退，國民黨主席候選人江啟臣感到錯愕，另一候選人張亞中則批評朱立倫不尊重對手。對此，朱辦表示，上次辯論會後，很多黨員是失望的，對國民黨的形象也有所傷害，認為「黨內互打又來了。」

朱辦說，這場在中常會舉辦的政見說明會，就流程的設計是向常委說明參選理念，並針對美中台、兩岸、黨務、2022選戰策略規劃，回答常委的提問，「並沒有交互詰問環節」；朱立倫善盡候選人職責，針對上述兩點認真準備，具體回答，就是希望向所有常委說明，一起希望國民黨更好。

至於提早離席，朱辦直言，朱立倫確實於流程中在向常委報告完，回應常委提問後，前往下一個行程，這樣的規劃也為避免有心媒體與對手陣營操作國民黨又在內鬥的畫面和負面印象，國民黨可以承受幾次這樣的負面觀感？

朱辦表示，政見會前，朱立倫辦公室也請示過會議主席，得比照政見會方式，報告完個人項目可先離席，會議主席了解；希望黨內在選後能用最快速度團結起來，面對民進黨的一黨獨大的威脅。