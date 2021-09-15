國民黨主席選舉紛擾不斷，高雄市政府前副發言人、前主播白喬茵「有感而發」表示，看4個男人說著如何改造國民黨、如何團結國民黨，其實最好的方式就是「找一個年輕妹子來擔任黨主席」，不僅賞心悅目，民眾會關注，還能解決國民黨最讓人詬病的問題。

國民黨4日舉行黨主席選舉辯論會，白喬茵有感而發，隔日在臉書表示，應該找個個年輕妹子來擔任黨主席，除了賞心悅目民眾會關注外，最重要的是解決黨內最為人詬病的「大老文化」。

國民黨主席電視辯論會9月4日舉行，候選人江啟臣(左起)、張亞中、朱立倫、卓伯源針對各議題交鋒。(資料照／粘耿豪攝)

她直言，這些大老們一聽妹子講話就如癡如醉；一聽妹子哀求就掏錢掏人助黨重生，山頭和解，沒有誰都不服誰的問題，黨自然而然就團結起來了。

此外，白喬茵也提到，2016年總統大選朱立倫敗選時，當時還是政治線記者的她，參加一場國民黨抓戰犯的檢討會，重點有兩個：我們要改革、我們要爭取年輕人；到了2021年，最新一份民調指出年輕人最反感的政黨竟是國民黨，20至29歲反感度68%、30至39歲反感度61.9%。白喬茵酸疑，原來國民黨這五年來的努力，竟是爭取年輕人討厭國民黨？

對此，網友則在文章下方留言起鬨，希望白喬茵能參選國民黨主席，另有人開玩笑說，「一個不夠，要一群」。