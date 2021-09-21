國民黨主席選舉投票即將於9月25日禮拜六進行，各方陣營都在做最後衝刺，拉抬支持度。對此，資深媒體人趙少康分析，國民黨員可分3結構，其中投票率較高是黃復興黨部，這場選戰結果就看黨員的選擇。

趙少康昨（20日）在其主持的政論節目「少康戰情室」上表示，這禮拜六將舉行國民黨主席選舉，本以為會是很冷清的選戰，沒想到現在不僅有登報廝殺，還有棄保效應，甚至連地方首長都表態挺誰，搞得熱鬧非凡。

接著，趙少康分析國民黨內黨員結構，稱國民黨員大概分3大塊：首先是黃復興黨員共有30幾萬黨員，投票大概是8、9萬，投票率很高；另外一塊是地方派系跟地方首長，其影響力也不小；最後一塊就是獨立自主的選民，通常這類選民投票率較低。

趙少康稱，這次因為還有黨代表選舉，會不會因而拉抬黨員投票還未可知，但因為這次黨主席選舉競爭激烈，他認為投票率有可能會因而提升。