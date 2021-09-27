國民黨主席選舉結果25日揭曉，朱立倫以8萬5164票當選第11屆國民黨主席，朱立倫今（27日）上午11時許前往新北市議會謝票。(葉書宏攝)

國民黨主席當選人朱立倫27日到新北市議會謝票，當朱立倫接受媒體聯訪時，一名男子（中）突然高舉標語喊叫，直指朱就是消滅中華民國的人，現場人員及駐衛警趕緊將該男子請出會場。（劉宗龍攝）

國民黨主席當選人朱立倫27日到新北市議會謝票，當朱立倫接受媒體聯訪時，一名男子（中）突然高舉標語喊叫，直指朱就是消滅中華民國的人，現場人員及駐衛警趕緊將該男子請出會場。（劉宗龍攝）

朱立倫赴新北議會謝票遭鬧場！ 台灣國理事長失控怒嗆：你才是中華民國消滅者！

國民黨主席選舉結果25日揭曉，朱立倫以8萬5164票當選第11屆國民黨主席，朱立倫今（27日）上午11時許前往新北市議會謝票，同時與黨籍市議員座談，朱受訪過程中遭「台灣國」理事長陳峻涵情緒失控怒嗆「你說張亞中是紅統，你才是中華民國消滅者！」「九二共識就是一國兩制，正常倫不要變紅統倫」，媒體採訪過程中一度中斷約3分鐘。

朱立倫今（27日）上午11時許抵達新北市議會謝票，朱朱立倫一一與市議員們握手致意，除了表示感謝，也持續呼籲要團結，25日有出來投票者，都是支持中國國民黨，未來也期盼黨員人數可以持續增加，邁向47萬、57萬邁進。

朱立倫受訪過程中，陳峻涵也在現場，先大聲叫囂「九二共識就是一國兩制，正常倫不要變紅統倫！」不斷高聲質疑「為何你的賀電回函，連中華民國也拿掉！卻說張亞中是紅統，你自己不敢堅持中華民國，你難道不是紅統嗎？」

陳峻涵嗆聲過程中，現場不少人上前勸阻，新北市議員陳錦錠等也協助勸阻，盼男子情緒可以穩定一點，男子嗆聲過程約3分鐘，最後被議會駐衛警帶離，現場才恢復平靜。