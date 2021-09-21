台灣民眾黨南投縣黨部暨立委高虹安南投縣服務處21日揭牌成立，民眾黨主席柯文哲被問及，民眾黨是否在南投推縣市長參選人？柯說，政黨就是人才的競爭，必須找到適合的優秀人才，另針對中國暫緩台灣釋迦、蓮霧輸入，他認為不能只是喊口號。

至於中國暫緩台灣釋迦、蓮霧輸入，柯文哲說，不能每次都喊口號，「吃鳳梨、吃釋迦」，解決問題要短、中、長期策略，短期像是分散外銷市場、擴大內需市場、簡易農產品加工，每個農產品都有產季，解決生產過剩問題，採簡易農產加工，像是把鳳梨變成鳳梨乾或罐頭。

柯文哲指出，農產品被中國封鎖，他覺得更嚴重的是，台灣外銷市場中國加上香港，就占了快一半，比以前更嚴重，把雞蛋都放在同個籃子裡，在疫情時代，要有風險管理概念；民進黨發起吃水果的運動，但他認為，喊完口號之後，還有更重要的事要做。

針對2022年縣市長選舉，台灣民眾黨在中彰投的佈局，柯文哲說，政黨的根基在人才，民眾黨在南投設黨部除了服務地方，找尋好的人才，或是黨之間合作，尤其是尋找訓練年輕優秀人才，奠定台灣民眾黨在南投2022年縣市長選舉的基礎。

曾擔任過台中市副市長的蔡炳坤，被問及2022年縣市長選舉是否出線，他表示，南投是他第二故鄉，是台灣的心臟，大家希望南投未來更好，中彰投都是他熟悉的地方，把台灣民眾黨的理念讓更多人認同，是否參與2022年縣市長選舉，他回答，要看黨的決定，個人目前還沒有這樣的規劃。