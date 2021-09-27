林志成／台北報導

明天就是教師節，教育部今在陽明山中山樓舉行110年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，蔡英文總統感謝教師在校園防疫的協助，並稱他們是「台灣防疫的幕後英雄」；行政院長蘇貞昌則說，明年教育經費超過3000億元，政府用最大力氣來培養人才。

今年共有72位教師榮獲師鐸獎、20位教師獲得教育奉獻獎，以及303位服務滿40年的資深優良教師，由蔡英文總統、蘇貞昌及教育部長潘文忠頒獎給他們。

蔡英文表示，在疫情期間，老師展開線上教學，每個人都學會直播、錄影及上傳檔案等技能；同時，老師也協助幫忙消毒校園、設置隔板等，建立安全的學校環境。她認為，老師是學生的守護者，更是台灣防疫的幕後英雄。

蘇貞昌表示，老師是一種特別的人，在人的一生中，除了父母外，老師是每個人在人格塑造、知識追求過程中的第一個偶像。他的媽媽、女兒都是老師，一家都跟教師有很大的關係，他祝全國老師教師節快樂。

蘇貞昌說，國家要強，必須從教育培養人才。蔡英文總統上任時，當時一年的教育經費是2400億元，但明年將超過3000億元，政府用最大的力量來擴大教育資源，明年中小學會達到班班有冷氣，同時也會健全營養午餐系統，讓學生吃得健康、營養。

潘文忠表示，在疫情期間，5月19日起，學校採取了全面的停課、不停學的措施，教育面臨非常大的挑戰。這個改變，讓老師們在最短的時間內，一方面要透過線上來引導孩子的學習，一方面又要時時刻刻來關心，尤其是年齡層越小的孩子所需要的這些照顧，相當不容易。

潘文忠說，老師讓孩子在疫情期間的學習不中斷，也因為大家的全力守護校園的這些防疫的工作，讓孩子就在新的學年度，又開始回到校園上課。這個對家庭的支持及對社會正常運作都很重要，更重要的也讓孩子不因為疫情而影響學習

潘文忠進一步指出，「108課綱」是臺灣教育史上一個重要的轉捩點，實施兩年來，看到各地國高中教師主動成立備課社群，共同推動108課綱，讓他內心十分感動。