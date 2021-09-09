北市副市長蔡炳坤9日表示，北市75歲以上長者第1劑已滿10周，要開打第2劑，預約到12日中午截止，15至19日火力全開施打。台北市長柯文哲痛批，台灣疫苗最大問題，就是中央完全沒規畫，有什麼打什麼，導致亂七八糟。

柯說，最後還是要靠打疫苗防疫，台灣疫苗最大問題是完全沒規畫，有啥打啥，亂七八糟，75歲以上打了第1劑AZ的長者，已滿10周，要打第2劑，北市75歲以上長者有13萬人，其中超過10萬人都已在政委唐鳳的系統登記，既然已登記，10日就去預約，預約結束後，北市會跟中央討名單，完全沒登記的人看有多少，再分配給各區公所造冊通知來打，有數位能力就用唐鳳系統，不行就北市造冊。

蔡炳坤表示，北市有33家醫院、246家診所、12家門診中心，加上花博爭豔館有提供292個接種點，希望長者都能就近接種，不必跑到很遠地方，沒預約者盡快登記，12日會預約結束。

蔡炳坤說，沒預約的75歲以上長者，北市會整理名單，按照時間、地點分配好去哪打，透過民政系統、里鄰長、里幹事，16、17日把接種通知單送到每位沒預約的75歲以上長者家中，安排在22、23日，看哪個時間到哪個醫院打，會有大型醫院為長者服務。

蔡炳坤說，另外也有3萬多名年輕人預約，預約時間為10至12日，他也希望年輕人可跟阿公阿嬤一起去接種；養護機構的第2劑接種也同步進行，15至23會打完；校園打疫苗也要登場，22至29日是高中職五專，30至10月6日式國中。