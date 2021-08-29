黃子佼和小他19歲的孟耿如愛情長跑7年，小倆口在2020年登記結婚，升格當夫妻的兩人感情甜蜜，不時在網上分享婚後日常，而黃子佼和孟耿如的「做人進度」也不時成為外界關注話題，不過黃子佼今（29日）凌晨曬出網飛（Netflix）截圖，帳號名稱卻出現「以後的兒童專區」，引發網好奇，黃子佼是否暗示孟耿如有喜，對此，黃子佼也現身吐真相，並強調：「如果有了，三個月內我會低調到不行，根本不會給暗示」。

黃子佼凌晨2點在網上曬出網飛（Netflix）登入頁面，並發文驚呼：「奇怪！打開串流平台怪怪的 怎麼帳號被改成這樣」，只見帳號名稱分別是「世界美女」、「黃藹各兒」、「以後的兒童專區」，其中，「世界美女」明顯是嬌妻孟耿如，身高164公分的黃子佼則被戲稱為「黃藹各兒」，不過「以後的兒童專區」卻引發外界聯想，是否在暗示小倆口有喜，網友紛紛說：「恭喜」、「當爸爸了？」、「應該改成《7個月後的兒童專區》」、「早生貴子」，留言區滿是一片恭喜。

面對網上好奇聲浪，黃子佼稍早則現身回應：「哈哈哈以我的個性，如果有了，三個月內我會低調到行，根本不會給暗示，尊重習俗的三個月後，我會開心分享，也不想騙」，同時，黃子佼也強調，如果真的有他也不會這樣暗示「重點是我與她（孟耿如）的綽號」。