行政院長蘇貞昌4日到屏東東海豐農業循環園區視察台糖養豬場改建狀況，期間不僅要農委會主委陳吉仲多聽屏東縣長潘孟安的意見，更直言「以後要換他做了」，隨後又要潘孟安多提出意見，示意要幫他解決豬場改建前期會遇到的困難，待接手時能輕鬆應對。

蘇貞昌在視察台糖養豬場改建狀況時，對台糖在改建工期上頗有微詞，認為台糖將工期拖太久，不符合民眾期待，加上會中潘孟安也指出，縣府就改建相關的許可執照已發放，希望台糖能加快腳步改善屏東境內歸台糖所管理的養豬場，因此，蘇貞昌強硬要求台糖縮短工期。

隨後他轉向陳吉仲說，要多聽潘孟安的意見，「以後要換他做了」。此話一出，全場哄堂大笑，潘孟安則尷尬搖頭不說話，面向蘇貞昌雙手合十作勢求饒，全場官員對此畫面再次笑開懷，而原本緊張的視察氛圍，也因蘇貞昌的「不經意爆料」，緩和許多。

接著蘇貞昌又稱，他相信潘孟安的能力，認為潘不是要向台糖找碴，而是希望大家要多聽彼此的意見。而後他又對潘孟安說，現在有什麼意見要快點說，把前面困難的要先做一做，以後就比較輕鬆了。

針對蘇貞昌的「示意」，潘孟安會後表示，他接下來就是要把該做好的建設做好，做好做滿，還是跟之前說的一樣，不要幫他找工作。