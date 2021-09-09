新竹市長林智堅提出新竹縣市合併升格，新竹縣長楊文科也贊同，行政院長蘇貞昌今天表示，行政院會審慎聽取各方意見，依相關法制進行。

蘇貞昌說，地方上對於新竹縣市合併升格的情況與主張，我們已經看到報導了，地方對於未來怎樣發展有其構想很自然，但是要怎麼做才是最好的，還要多聽地方意見，此外也有相關規範。

蘇貞昌表示，怎麼做才能達到大家都高興，又有利於全國的進步，以及地方的發展，我們會審慎聽取各方意見，依相關法制進行。