林智堅提出「新竹縣市合併升格」蘇貞昌回應了 12:102021/09/09 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市長林智堅提出新竹縣市合併升格，新竹縣長楊文科也贊同，行政院長蘇貞昌今天表示，行政院會審慎聽取各方意見，依相關法制進行。（翻攝行政院直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市長林智堅提出新竹縣市合併升格，新竹縣長楊文科也贊同，行政院長蘇貞昌今天表示，行政院會審慎聽取各方意見，依相關法制進行。 蘇貞昌說，地方上對於新竹縣市合併升格的情況與主張，我們已經看到報導了，地方對於未來怎樣發展有其構想很自然，但是要怎麼做才是最好的，還要多聽地方意見，此外也有相關規範。 蘇貞昌表示，怎麼做才能達到大家都高興，又有利於全國的進步，以及地方的發展，我們會審慎聽取各方意見，依相關法制進行。 8年不夠修法再幹？她怒送林智堅一個「新封號」 綠營掀底牌？柯建銘拋「新竹升第7都」 網驚：現出原形了 #新竹縣市合併 #蘇貞昌 #聽取 #各方意見 #相關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林智堅拋「大新竹」縣市合併 李乾龍：反對民進黨為一人一黨之私草率推動 11:322021/09/09 政治 竹縣地方反彈 酸量身訂做智堅市 04:102021/09/09 焦點要聞 陳明文開槍 為單一縣市修法不妥 04:102021/09/09 焦點要聞 五倍券今亮相 蘇貞昌將親自公布樣張 QA搶先看 07:392021/09/09 政治 軍公教防疫貢獻良多 蘇貞昌：往調薪的方向努力 11:412021/09/09 政治 蔡英文論文門最終審判記者會今日舉行 英美同步連線 08:052021/09/09 政治 楊文科直球對決 邀竹竹苗9月11日共商 04:102021/09/09 焦點要聞 亞太城市高峰會 林右昌分享經驗 04:102021/09/09 地方新聞 新莊運動公園 淪為街友聚集地 04:102021/09/09 地方新聞 英智庫：抗氣候變遷 關係惡化不該影響與陸合作 07:092021/09/09 國際 蘇貞昌親自宣布五倍券規定 「這一點」卻讓網友罵翻 11:422021/09/09 政治 藍白推限堅條款 籲林不選2022 04:102021/09/09 焦點要聞 車牌的秘密 一看就知 07:002021/09/09 國際 政治熱門新聞 蔡英文論文門最終審判記者會今日舉行 英美同步連線 - 政治 - 旺報 【獨家】「國寶級」上校傳清涼圖遭調查報退 同袍嘆：國家損失 - 政治 蘇貞昌親自宣布五倍券規定 「這一點」卻讓網友罵翻 - 政治 看完政黨最新民調 他曝藍營2022可能出這大招 - 政治 罷免議題再延燒 陳柏惟：決定放下顏家 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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