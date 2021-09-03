黃筱雯教陳雅琳打拳。（華視提供）

黃筱雯教陳雅琳在拳擊擂台場上比劃架勢十足。（華視提供）

今年東京奧運台灣選手表現亮眼，其中拳擊國手黃筱雯為台灣奧運奪下史上首面拳擊獎牌，備受矚目，日前黃筱雯特別接受華視新聞台長陳雅琳專訪，獻出她首次電視新聞專訪，暢聊她這一路走來的心路歷程。黃筱雯也在受訪現場親自教台長陳雅琳打拳，短短十幾分鐘就教會了陳雅琳六種基本拳和閃躲技巧，兩人在拳擊擂台場上比劃架勢十足。

私底下的黃筱雯個性靦腆完全沒有擂台比賽上的兇狠架勢，她受訪時透露說：「我以前也是很膽小，從一開始上場趕快想要找個洞跳下去，但漸漸的也是因為一次一次比賽的經驗累積，上場之後就算妳害怕也要假裝妳不害怕。」

黃筱雯從13歲就開始練習拳擊，能有今日的成就全因為教練劉宗泰慧眼識英雄，劉宗泰說：「黃筱雯在體育班第一次考試就是3個女生裡面唯一跑完4圈的，就可看出她有一點潛能。」還透露身高就是她的優勢。師徒兩人相伴10年默契十足，劉宗泰陪著黃筱雯從一個一打臉就哭的小女孩，到全國冠軍，甚至現在進了國家隊，一起經歷了低潮和受傷，讓黃筱雯稱劉教練為「第二個爸爸」。

黃筱雯的房間蒐藏著無數的獎牌，以及她與家人、好友的照片，歷經父母離婚，父親因吸毒三度入獄，靠著阿公開計程車辛苦把她養大，成長過程的逆境成為她的養分，讓她在拳擊隊上比別人多了更多的韌性。黃筱雯受訪時感性談到，因為隔代教養的關係，所以童年成長過程很辛苦，她說：「感謝阿公的扶養，希望自己能改變家庭的困境。」訪談中完全可以感受得到她對家人的孝心。

黃筱雯手臂上的「台灣」刺青讓她在東奧上驚艷國際，本次訪問中她也大方分享了身上的刺青，其中鎖骨的上英文刺青「Boxing girl remember why you started (拳擊女孩，莫忘初衷)」，是身為刺青師父的爸爸在她18歲時候刺下的，希望她不要忘記初衷，每次比賽上場前她都會看一下這個刺青。《新聞高峰會》奧運拳擊銅牌黃筱雯專訪將在5日(周日)晚8點於華視新聞52台播出。

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