香港影帝黃秋生從去年11月頻繁來台灣工作，為了拍戲和錄製實境秀節目久居多個月，連過新年也是留在台灣，因此讓外界好奇他是否準備移民台灣，但8月受訪時已公開否認；雖然移民台灣進度歸零，但黃秋生今（8）日在臉書更新近況，意外曝光人已抵達台灣在旅館隔離中，有網友感嘆台灣市容醜釣出他親回3字，高情商回應被網友推爆。

黃秋生在5月底回香港準備舞台劇，當時有傳聞9月他會再度來台錄影，而製作單位則表示會視疫情狀況，無法確定能否如期；今日晚間黃秋生在臉書上船多張照片，像是簡單報告近況「回來了」，畫面中分別是旅館房間、從房間往外看的風景和一顆芭樂。

黃秋生在臉書曬出多張照片，網友一看就知道他人已在台灣隔離中。(圖/ 摘自黃秋生臉書)

大票台灣網友一看到照片秒懂，「溫暖的陽光，是台灣」、「秋生大哥用『回來了』，謝謝你把台灣當家」、「看到那個芭樂就知道你回台灣」、「滿滿鐵皮屋頂就知道哥回來台灣了」、「真辛苦，每次到哪都要先隔離15天」；眾人從照片中推敲黃秋生目前已抵達台灣，在防疫旅館隔離。

其中有人看到照片雖然歡迎黃秋生，但也忍不住感嘆，「台灣房子市容真的醜」，還獲得不少人附議；不過，黃秋生本人居然跳出來緩頰，沒有批評那些鐵皮屋，而是簡單地形容「特色啦」，高情商和得體的談吐馬上被粉絲們推爆。