38歲童顏女神李佳穎外型清新可愛，個性活潑不做作，吸引不少粉絲喜愛，去年她在活動中，認了有圈外男友，之後受訪時也不斷提到準備結婚，本有意在今年2月14日、自己生日當天登記結婚，但之後表示還沒空辦，會再找特殊的日子完婚，想不到現就被周刊爆料，她早在2019年就已成為人妻。

李佳穎去年認了有年紀相仿的圈外男友，兩人18歲就認識，中間失聯了好幾年，後來聯繫上後，就發展成為戀人，而之後她也透露開始準備邁入人生下一個階段，本打算在今年2月14日完婚，但因為忙碌還沒辦成。

據《鏡週刊》報導，男方早就求婚成功，李佳穎其實2019年就已成為人妻，但礙於家中長輩因素不便公開。據悉，李佳穎曾透露「老公」是上班族，身高超過180公分，高大帥氣、喜歡打籃球，不過她相當保護對方，從未被拍到兩人出雙入對，社群網站上男方的存在感也是零。

李佳穎從未和圈外男友同框過。(圖／本報系資料照)

對此，李佳穎經紀人回應沒聽說秘婚一事，但因為她曾公開透露想走入家庭，「若結婚了是喜事一件，相信她應該會主動分享」。其實，李佳穎是圈內著名的放電機，和張書豪、唐禹哲、李國毅、阮經天傳過緋聞，也和馬志翔、于中中交往過，還和KID擦出曖昧火花，兩人曬出近似「火車便當」姿勢的照片，讓網友狐疑「真的沒在一起嗎？」