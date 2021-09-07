藝人黃嘉千和夏克立婚後生下混血女兒夏天（Poppy），曾因參加陸綜《爸爸去哪兒3》爆紅，猶如洋娃娃混血外貌加上體貼懂事個性，讓她圈粉無數，可上小學後便鮮少曝光，近日夏克立在社群網站分享女兒的近況，11歲的夏天暴風抽高，成熟不少。

夏克立一家人近期在加拿大生活，日前他在IG曬出和女兒的自拍，用英文寫下：「我的小女孩真的長這麼大了嗎，到底發生什麼事了」，畫面中，夏天帶著帽子，依偎在爸爸懷中，稚氣退去不少，已出落得亭亭玉立，甜美笑容卻依舊，身高也已經到夏克立的肩膀，成長速度驚人。

夏克立曝光11歲夏天近況。（圖／翻攝自IG）

另外，夏天最近迷上了帆船運動，上月還獲頒「進步最多」的獎項，夏克立也PO出女兒拿著獎座的認證照，就算夏天身上曬出明顯曬痕，仍可看出她的喜悅心情，照片一曝光，立刻吸引粉絲留言「夏天長大了，好快喔」、「夏天還是一樣漂亮」、「大姑娘了」，另外，有網友好奇夏天有無個人IG帳號，也釣出爸爸夏克立親自解惑「還沒」。

夏克立去年透露因為夏天喜歡設計服裝，曾以模特身份去了紐約時裝週，開始學習服裝設計，並PO出夏天在學習打版、使用縫紉機的照片，還去了大學修過幾堂課。