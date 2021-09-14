日本演員中川翔子將在10月演出新劇《只要在結婚登記表上蓋章就好了》（暫譯），而她想起播出時段和電視台和《月薪嬌妻》一樣，大叫「這簡直是奇蹟！」

真實生活中尚未結婚的她，最近在自己的YouTube影片中嘗試用「婚活（結婚活動）」APP，實際體驗APP作為角色功課。她將資料填上送出去，想跟她交流的通知訊息與按讚立即如雪片般飛來，她感慨說：「原來世上單身的人這麼多。」對他示好的也有外國人，還有人說「你長得好像中川翔子」。

當中有人和中川的興趣「做料理、玩《勇者鬥惡龍》遊戲、Amazon」相同，讓她頗為開心。但她只玩了一下就決定放棄，「我生來就是個獨來獨往、不愛跟男人交流的人，我找結婚對象還是用自然一點的方式好了。」

中川翔子也是動漫迷深知的頂尖聲優，她將在「寶可夢」最新第23部電影《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》中演出，展現精湛多變的聲音演技，台灣上映日即將於近期公佈。

（YouTube影片：https://www.youtube.com/watch?v=x2-miAf_XGA）