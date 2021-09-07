65歲女星「黑貓」陳美鳳出道多年，始終保持逆齡的美貌和好身材，受封為「台灣最美麗歐巴桑」。最近，她早年主持節目的合照再被翻出，懷中抱的小女生現已成年，蛻變成一位大美女。

陳美鳳主持烹飪節目《美鳳有約》多年，結識不少圈內的好友，其中一位就是同為演員身份的梁佑南，她曾帶著年紀尚小的女兒方琦進出攝影棚，因此留下一張陳美鳳抱著方琦的珍貴合影。直到最近方琦整理房間時，不經意打開一個很久沒開的櫃子，再翻開裏面放置的一本至少10年沒看的相簿，「哇！驚喜啊！說我是在民視長大的小孩真的不為過」，她更嘴甜讚賞：「我的美鳳阿姨不管什麼時期，永遠都是那麼溫柔美麗，愛妳唷！」陳美鳳也轉發這則動態到自己IG限動。

接著，方琦又翻到一張小時候跟胡瓜的合照，她表示：「整理房間之神秘相簿回憶錄part2，還有再度入圍金鐘主持的瓜哥」不忘預祝對方能順利得獎。

今年27歲的方琦，遺傳到星媽梁佑南的姣好臉蛋和身材，就讀華梵大學時競選校花獲得矚目，頂著星二代光芒勇闖演藝圈，梁佑南也大力提攜女兒入行，母女倆時常一起上綜藝節目；除此之外，方琦也陸續參與電視劇《守著陽光守著你》、《多情城市》、《王牌辯護人》等及電影《花澤記》、《青春換日線》演出，儘管遭到部份酸民嘲笑體型略胖，方琦透過努力運動成功瘦下來，偶爾會在IG上傳小露性感的照片，加上甜美臉蛋，漂亮美女當之無愧。