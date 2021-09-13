在法國疫情大爆發前辭職，並投入巴黎市長選戰的法國前衛生部長Agnes Buzyn，日前被以「危及他人性命」罪名起訴。前民進黨立委郭正亮指出，不知道這會不會對衛福部長陳時中有所警惕，因為搞不好陳時中明年也會投入選舉，因此他也勸陳時中最好能把疫情先處理好。

郭正亮今(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，法國這個衛生部長是因為跟人家講說疫情不嚴重，自己跑去選巴黎市長但落選，結果後來法國疫情大爆發，很多人就認為他不負責任，明明疫情非常危險，而她身為衛生部長，卻不事先提出警告，反而還自己跑去選舉。

郭正亮也說，「這個案子會不會給阿中部長一點警惕？我是不知道，因為阿中明年搞不好也要選舉，最好對疫情好好做處理」，這是全世界第一例，衛生部長有人要起訴他，用的理由就是防疫無能。

接著，郭正亮話鋒一轉，提到了讓年輕人接種BNT疫苗的問題，他指出，很多人發現，12-15歲的青少年即使染疫，幾乎都是輕症，同時，接種BNT對這年齡段的男生，有產生心肌炎風險，有人就說，如果是男生，打BNT產生心肌炎的機率搞不好和染疫差不多，現在有一些人在討論這些事。

郭正亮直言，沒看過有任何國家，把12-17歲或18-22歲族群打疫苗當成最優先的事情，大部分國家還是按照風險程度，醫護人員第一，接下來就是按照年齡。