針對「3＋11」破口，立法院日前請行政院長蘇貞昌對「3＋11」決策過程專案報告，但書面報告通篇未提3+11是破口，並自稱「守住疫情讓世界讚嘆」，引發外界爭論。國民黨立委鄭正鈐17日在臉書指出，不但沒有任何檢討，還大吹大擂防疫成效，這種卸責攬功的報告，讓民眾看了拳頭都硬了。

鄭正鈐在臉書指出，「3+11」決策的錯誤，枉死了800多人，同時也讓許多行業承受巨大衝擊因而倒閉或實施無薪假，但蔡政府卻可以厚著臉皮說「防疫過程每個決策，不可能盡善盡美。」直接把防疫破口的責任推給外界要求過於完美。

鄭正鈐進一步說，除了卸責，還自我吹捧「行政團隊已有先見，並全力投入防疫，終能確保國人一整年平安」，如果不是視人命如草芥，面對800多條人命，萬餘名國人染疫，以及數萬人無法工作、憂心生計，蔡政府豈會沒有人負責，又怎會連一句道歉都沒有，還可以自我感覺良好到沒藥醫的地步？

鄭正鈐更痛批，報告通篇避重就輕，爭功諉過，既然報告中直言，「3+11」決策是由指揮官陳時中下令，陳時中就必須為錯誤的決策負責。對此有網友留言表示，「你能奈他何？」「我是覺得行政院長跟陳時中是要負責任的」、「全民支持調查3＋11」。