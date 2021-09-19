花蓮夜晚較無光害適合賞星，縣府近年力推天文旅遊，除培訓星空解說員外，觀光處今年也選在10月2日於七星潭風景區舉辦「星光音樂會」。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府近年力推天文旅遊，除辦理天文解說培訓課程及認證，10月2日將舉辦「星光音樂會」，遊客屆時躺在七星潭沙灘上，一望無際的星空，眼前映入，悠揚樂曲傳入耳際，藉由視覺及聽覺特別的饗宴，替縣內觀光推廣注入新能量。

觀光處長張志翔表示，本次星光音樂會別開生面，所有的歌曲都以太陽、月亮、星星等各種天文元素為主，含「城裡的月光」、「月亮代表誰的心」、「太陽」、「夜空中最亮的星」、「星晴」等膾炙人口的歌曲，將由原住民歌手羅美玲、阿卡貝拉純人聲演唱團體VOX玩聲樂團、來自馬來西亞檳城已為花蓮女婿的人氣街頭藝人陳穎川、東海岸療癒女聲海小姐來演繹現代流行歌曲。

縣府也特邀奧地利薩爾茨堡莫扎特音樂大學聲樂演唱家陳集安，與金曲獎最佳演奏專輯入圍樂手林亮宇，2人將共同合作，帶給一般民眾較少接觸到的「聲樂演出」，除了欣賞歌曲中的天文外，花蓮縣天文協會理事長陳冠榮將透過導覽及述說星座故事，讓民眾不只聽見星光，還能看見星光。

張志翔表示，10月2日將在七星潭風景區舉辦「星光音樂會」，落實防疫控管，採實聯制總量管制，會場設置單一出入口，入場時需量體溫、酒精消毒雙手，請民眾全程戴口罩，每人需保持1公尺以上的社交距離。

另外，「海洋月光賞星船」將於9月20日、9月21日、9月26日、10月9日啟航，可選擇星光船班或月光船班，享受靜謐的月光海及深邃的星光，體驗在海上賞月的樂趣。報名海洋月光賞星船及更多天文旅遊請見活動官網https：／／reurl.cc／73rMaN。